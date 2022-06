Fabianna Cavalcante é arquiteta, brasiliense, graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Unieuro desde 2011.

Desenvolveu seu portfólio de trabalho priorizando conhecer importantes áreas de atuação para enfim especializar-se em uma que a definisse melhor. Para isso, atuou com arquitetura e interiores em reconhecidos escritórios de arquitetura em Brasília e com urbanismo em empresas públicas do DF. Especialista em arquitetura de estabelecimentos de saúde (Arquitetura Hospitalar) pela Universidade Católica de Brasília, atualmente trabalha com consultoria e assessoria em arquitetura de estabelecimentos de saúde, além de desenvolver projetos corporativos e residenciais. Hoje, publica artigos e dicas sobre arquitetura hospitalar como também apresenta seus projetos através do seu blog: fabiannacavalcante.com.br/blog. Com isso, tem contribuído para a valorização e expansão da arquitetura hospitalar, ressaltando a aplicação da arquitetura como parte fundamental na geração de resultados para os pacientes de consultórios, clínicas e hospitais.