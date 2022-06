Formado pela ESALQ-USP em Engenharia Agronômica, pós-graduado e Mestre em botânica pela UNESP, desde 1996 dirige a Alexandre Galhego Paisagismo. O escritório tem como diferencial o domínio em mesclar as inúmeras espécies vegetais aos elementos arquitetônicos necessários ao planejamento da paisagem urbana e residencial.

A empresa é reconhecida no mercado por apresentar projetos exclusivos, desenvolvidos de acordo com as necessidades de clientes, quer sejam residenciais ou corporativos.