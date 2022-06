Portugues

Márcia Arcaro profissional especializada no segmento de decoração, graduada como Design de Interiores pela Escola Panamericana de Artes, tem seu trabalho reconhecido pelos seus clientes e parceiros como uma verdadeira arte, os quais expressam real satisfação quando verificam que a obra final superou suas expectativas. Todos seus trabalhos podem ser conferidos através das fotos contidas neste site, ou nos locais onde foram realizados. Seu profundo conhecimento deve-se a verdadeira paixão pelo que faz, a estudos detalhados de casos e tendências, viagens ao exterior ( Estados Unidos e Europa), residência no Caribe e um processo contínuo de aperfeiçoamento. Márcia atua na atividade relacionada a Decoração de Interiores desde 1992, no início exercendo cargos em empresas especializadas, e a partir de 2002 desenvolve o trabalho em seu próprio escritório. Missão: Através de um trabalho requintado, elaborando projetos de alto nível que sejam compatíveis com as necessidades, desejos e capacidade de seus clientes, transformando ambientes, gerando bem estar e satisfação a todos que venham a interagir com os novos espaços.

English Márcia Arcaro specialized professional in decoration field, graduated as Interior designer by Escola Panamericana de Arte, has been recognized by his Costumers and partners considering her work as a true art, who express satisfaction when the final work exceed their expectation. The entire portfolio can be verified thru photos shown in this site, or in the locals where the work has been performed. The source of all her knowledge is credited by a high dedication and passion on this area, detailed case studies and tendencies, trips abroad (United States and Europe), almost three years living in Caribbean as well as a continuous updating process. Marcia has been working in activities related to Interior Designer since 1992, in the beginning as a employee of specialized companies, and as far from 2002 develops her work in her own office. Our mission: Thru a very high level solutions in elaborating projects which are compatible with the necessities, desires and financial capacity of our costumers, transforming ambient, generating pleasure and satisfaction to all who interact with the new spaces.