STUDIO + ARQUITETURA E URBANISMO, cria e desenvolve ideias voltadas para Arquitetura e Urbanismo.Acreditamos que a experiência urbana coloca em cena a dialética interminável do privado e público. Ela marca a relação reiterada do dentro e fora fazendo da cidade um tecido narrativo vivido no presente que não acaba mais de reinventar sua fundação e de brincar com sua história.STUDIO + ARQUITETURA E URBANISMO, procura criar espaços que permitem experiências transformacionais integrando meio, comercio, cultura, comunidade e indivíduo, fortalecendo os vínculos necessários para o desenvolvimento dos programas para necessidades de vida , negócios e sonhos.Construímos relações entre pessoas e espaços.STUDIO + ARQUITETURA E URBANISMO, não pensa ter a assinatura “ Estilo” , vamos criar soluções únicas para sua vida e necessidades com base em uma compreensão autêntica de ambas. Em nosso processo criativo, levamos em conta a psicologia ,o social e as dimensões sinestésicas que as pessoas experimentam. Procuramos favorecer a criatividade usando a psicografia sobre a demografia para obter conhecimento sobre as reais necessidades dos clientes. Podemos olhar para além do que está na moda/tendências para entender os valores que motivam as pessoas.Dedicamos tempo para compreender como as pessoas empatizam com os espaços e o que faz sentido nessa experiência.