ESCRITÓRIO COM 39 ANOS DE ATUAÇÃO NA ÁREA RESIDENCIAL, COMERCIAL E MÉDICA EM CAMPINAS SP. DESENVOLVENDO PROJETOS DE INTERIORES E ARQUITETÔNICOS. COM ESTILO CLÁSSICO CONTEMPORÂNEO PROCURA CAPTAR O ESTILO DO CLIENTE PARA DESENVOLVER PROJETOS PERSONALIZADOS QUE IMPRIMA A PEDONALIDADE DE QUEM VIVERÁ NO ESPAÇO.
PRESTA CONSULTORIA PARA EMPRESAS NA ÁREA DE ARQUITETURA E INTERIORES
- Serviços
- PROJETOS DE ARQUITETURA E INTERIORES COMPLETOS COM TUDO QUE É PRECISO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO
- COM ACOMPANHAMENTO DE OBEA.
- Áreas servidas
- Comercial e Residêncial
- Prêmios
- - TERCEIRO LUGAR DE PÚBLICO NA CAMPINAS DECOR 2013 COM O AMBIENTE SUITE MASTER DO CASAL
- - PRIMEIRO LUGAR DE JURI TÉCNICO E PÚBLICO NA CAMPINAS DECOR 2014 COM O AMBIENTE HOME CINEMA
- - PRIMEIRO LUGAR DE PÚBLICO NA CAMPINAS DECOR 2015 COM O AMBIENTE HOME CINEMA
- - PRIMEIRO LUGAR DE PUBLICO NA CAMPINAS DECOR 2016 COM O AMBIENTE LOFT DO CERVEJEIRO
- Endereço
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Rua Eliseu Teixeira de Camargo, 671 cs 17
13101-665 Campinas
Brasil
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