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CASARIN MONTEIRO ARQUITETURA &amp; INTERIORES
Arquitetos de interiores em Campinas
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    • - PRIMEIRO LUGAR DE JURI TÉCNICO E PÚBLICO NA CAMPINAS DECOR 2014 COM O AMBIENTE HOME CINEMA
    • - PRIMEIRO LUGAR DE PÚBLICO NA CAMPINAS DECOR 2015 COM O AMBIENTE HOME CINEMA
    • - PRIMEIRO LUGAR DE PUBLICO NA CAMPINAS DECOR 2016 COM O AMBIENTE LOFT DO CERVEJEIRO
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    Rua Eliseu Teixeira de Camargo, 671 cs 17
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