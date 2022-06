CG Arquitetura atua desde 2012 em Curitiba no segmento de arquitetura residencial e comercial.Em seus projetos visam aliar tendências inovadoras com linhas puras e contemporâneas, buscando sempre harmonia, conforto, funcionalidade, estilo e sofisticação, respeitando o perfil e a personalidade de cada cliente.A CG acredita que a sensibilidade de captar o estilo de vida e o sonho do cliente e transformá-lo em realidade através da distribuição dos espaços, cores, materiais e elementos de luz seja a satisfação absoluta na arte de projetar.

Atentas a isso, as profissionais procuram atualizar-se através de viagens, leituras, palestras e exposições.

Larissa Cabral - Arquiteta e Urbanista formada pela PUC-PR Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 2011| Possui experiência em análise e compatibilização de projetos, bem como detalhamento e projeto executivo | Especializada em Gestão Empresarial | Especializada em Administração de Obras

Fernanda Gariba - Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Positivo 2010| Designer de interiores formada pelo CEPDAP em 2008 | atuou em detalhamentos de projetos executivos para escritórios renomados | Pos graduada em Iluminaçao e desing de interiores.