Desde a inauguração da sua primeira loja, a DONA CASA Houseware tem se dedicado em oferecer aos clientes o que há de mais criativo, prático e moderno no segmento de utilidades domésticas, através de reconhecidas marcas nacionais e internacionais.

Nos dias atuais cada vez mais as pessoas tem se voltando para o cuidado com as suas casas, transformando o seu modo de distribuir os espaços em busca de uma maior convivência com os amigos, com a família, revivendo e redescobrindo o prazer de cozinhar e de receber. A fim de conquistar a preferência destes clientes, mais do que oferecer artigos funcionais e modernos para sua casa, queremos tornar a sua cozinha em um Espaço Gourmet que conecta pessoas e seja o coração da sua casa. Desta forma a nossa principal missão é conquistar e atender nossos clientes com novidades, tendências e praticidades para a sua cozinha e mesa com o que há de melhor no mercado. A DONA CASA tem se preocupado em praticar o menor preço sempre, para que o cliente tenha a segurança de que está comprando qualidade com preços justos e ainda com a variedade necessária para que faça a sua melhor escolha. Em 2009, com a inauguração do site, a DONA CASA passa a oferecer para todo o Brasil, tudo o que a tornou referência no mercado de utilidades domésticas, através da sua paixão pelo design e qualidade dos seus produtos.

Em 2013, com a inauguração de uma loja em Bragança Paulista/SP, a DONA CASA abrange interior paulistano, com mais um ponto de venda para atender aos nossos clientes com o que há de mais prático, útil e moderno na cozinha, além de uma linha de presentes para agradar a todos os gostos e estilos.

Seja bem vindo a DONA CASA Houseware – Sua Casa Cheia de Charme!!