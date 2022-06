O escritório atua no mercado há mais de 30 anos na cidade de Presidente Prudente - SP desenvolvendo projetos arquitetônicos comerciais, residenciais, hospitalares, institucionais e filantropia.

Maria Eunice Carvalho Tosello

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Estadual de Londrina – UEL, especialista em Planejamento e Gestão Municipal pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- Unesp, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, Docente na graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo e da pós-graduação em Arquitetura de Interiores da Unoeste.



Marcela Rodrigues Milano

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Oeste Paulista. Realizou intercâmbio acadêmico na Universidade Técnica de Lisboa, Campus Instituto Superior Técnico - IST com modalidade "graduação sanduíche". Atualmente é especialista em Arquitetura de Interiores pela Universidade do Oeste Paulista.