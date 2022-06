O escritório atua na concepção de projetos arquitetônicos bem elaborados contando com a participação ativa dos clientes, fazendo com que os mesmos tomem parte no processo de criação do projeto, orientando-os quanto a técnica e a estética, respeitando seus desejos e tornando suas obras funcionais e agradáveis, dentro de suas possibilidades financeiras, transformando assim suas aspirações em desejos atendidos e satisfeitos.