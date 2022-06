Sou o arquiteto Lucas Branquinho, de família mineira, vivido maior parte de sua vida na capital do Tocantins, Palmas. Formado no curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Tocantins no ano de 2016, ja passou por vários projetos de escritórios importantes e bem conceituados na cidade. Um profissional preparado para tornar o seu sonho em realidade.