Somos um escritório de projetos de design de interiores que atua nos mais diversos segmentos do mercado, voltada a humanização dos espaços com soluções sob medida para cada cliente.

Fazemos a mediação cliente/obra/execução fornecendo suporte a todas as fases de obra com profissionais especializados para transformação do seu espaço.Sem imposição de estilo,explorando cor e forma através de recursos de design.

Nossa sede é em São Paulo capital, atendemos também toda grande Vitória ES e GO é quem preferir os projetos online estão disponíveis.

@baccariinteriores