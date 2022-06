Com mais de 25 anos de existência ,a B&L Arquitetura é dirigida pelos arquitetos Eduardo Beggiato e Edwiges Leal , formados na Universidade Federal de Minas Gerais - EAUFMG na década de 80. A empresa tem uma ampla atuação nas áreas de Urbanismos, edificações residenciais e comerciais, institucionais, além de longa experiência com lojas . Estão entre seus principais clientes grandes rede de varejo como Drogarias Araújo, Operadora de telefonia TIM, Joalheria Manoel Bernardes, Centro Ótico, Leitura, Construtora Conartes, Prefeitura de Belo Horizonte, Governo do Estado de Minas Gerais.