Mila Liberato é arquiteta e urbanista formada pela FAUFBA, com mais de 10 anos de atuação. Com um olhar além do convencional, já assinou muitos projetos e mantém-se atualizada participando de diversos workshops, eventos e importantes mostras.

Mila sonha junto com seus clientes e agrega conceitos de bem estar, conforto e sofisticação com o objetivo de criar uma arquitetura de qualidade e funcional. Não abre mão do acompanhamento criterioso, seja em obras ou design de mobiliário, cuidando pessoalmente de cada detalhe.

Esse tripé baseado no cuidado, elegância e qualidade é o que proporciona aos clientes de Mila Liberato Arquitetura uma experiência única.