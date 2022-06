Keila Guimarães e Stephanie Martins são os nomes das arquitetas que estão a frente do escritório. Com atuação em arquitetura residencial e interiores, o escritório busca evidenciar seu estilo e personalidade nos projetos sempre favorecendo as necessidades e gostos do cliente, harmonizando o funcional e a estética dos espaços criados para receber e morar de forma com que tudo que imaginou seja concretizado.