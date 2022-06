O Nuovo Design de Interiores foi criado com o objetivo de fornecer soluções criativas e inovadoras a seus clientes, aliando bom gosto, funcionalidade e sofisticação.

Com uma visão contemporânea do Design de Interiores, o Nuovo Design de Interiores desenvolve projetos voltados para a valorização da personalidade do cliente através de soluções modernas e diferenciadas para os mais diversos ambientes, tornando cada espaço único. Visamos aprimorar o relacionamento entre as pessoas e seus espaços, de forma a proporcionar-lhes mais prazer na convivência com seus ambientes. Atuamos nas áreas residenciais, comerciais e corporativa. Gerenciamos projetos e obras e acompanhamos reformas, coordenando fornecedores e prestadores de serviço, de forma a assegurar a manutenção dos prazos e a redução de custos durante a execução das obras.