A LIMARQUE atua nas áreas da arquitetura e paisagismo.

Na área de paisagismo, oferecemos serviços de Manutenção, Projeto e Manutenção. Nos serviços de manutenção são executados os seguintes serviços:- Limpeza de toda área ajardinada, remoção de plantas invasoras – ervas daninhas, Controle de crescimento das plantas de uma área sobre a outra evitando-se assim a descaracterização do jardim, poda de Árvores de acordo com a espécie ou período do ano, em vegetação de porte arbóreo e arbustivo, para formação e controle de crescimento, aplicação de defensivos agrícolas, sempre que necessários, afofamento da terra dos canteiros e vasos, refilamento ao entorno das árvores, recorte da vegetação para delineação dos canteiros.

Na área da arquitetura, atuamos na consultoria, gerecnaimento de obras e emitimos Relatório Técnico sobre as reformas a serem feitas no imóvel, informando as modificações, assegurando a estabilidade estrutural do imóvel e emissão Registro de Responsabilidade Técnica.