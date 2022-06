Natural de São Paulo e graduada em Design de Interiores pela Escola Panamericana, Adriana Di Garcia privilegia em seu trabalho o conforto e a estética, numa busca constante pelo bem-estar e a qualidade de vida de seus usuários. Com sua equipe de profissionais, o escritório Adriana Di Garcia cuida de maneira personalizada de todas as etapas do projeto, deste a criação, obra e produção final, de modo a conquistar resultados espaciais caracterizados por linhas e tendências contemporâneas, em um clima de conforto e funcionalidade, sem abrir mão de um partido que inove em tecnologia e sofisticação.