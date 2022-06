Se você está pensando em construir ou reformar sua casa em Paulínia, e esta buscando arquiteto em Paulínia ou um escritório de arquitetura em Paulínia

, te convido a conhecer nosso trabalho. O escritório de arquitetura Samuel Alves, busca em seus projetos qualidade, conforto, estilo e modernidade, sempre respeitando as necessidades e gostos dos clientes.

Arquiteto em Paulínia

, atende toda região de Campinas, com projetos residenciais e de interiores.













Conheça mais sobre o Escritorio





Samuel Alves Arquitetura é um escritório especializado no desenvolvimento de projetos arquitetônicos, design de interiores, consultorias, regularizações junto a órgãos públicos, reformas, ampliações. Realizamos também projetos de forma on-line, diminuindo assim, o custo para o cliente e possibilitando que mais pessoas inovadoras façam parte de nossa família.

Sempre comprometido com a qualidade final dos trabalhos entregues, tendo como objetivos: atender as necessidades dos clientes e usuários, funcionalidade, sustentabilidade, as leis e normas, estética, harmonia do projeto com o espaço e a natureza, atuando com criatividade e visão integrada. Seguimos o conceito contemporâneo produzindo projetos com identidade única. Contamos com uma rede de parceiros que nos ajuda a entregar um pacote completo, o qual incluí também os projetos complementares como: projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto de PPCI (não somente os arquitetônicos) acompanhamos seu sonho até a execução final.

Design de Interiores

O trabalho de interiores desenvolvido pelo arquiteto, visa transformar seu ambiente em um espaço bonito e funcional, definir os materiais de revestimento e acabamento, a iluminação, a distribuição de móveis as cores, objetos de decoração e obras de arte. O dia a dia de trabalho envolve o contato com arquitetos, marceneiros, pedreiros, pintores e eletricistas. Projetar e desenvolver os ambientes da sua casa (quarto, sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, espaço gourmet, quiosque e piscina, home office), trabalho, escritórios, lojas, restaurantes, academias, área de atendimento ao públicos, recepções, consultórios, hospitais, clínicas, etc.