O escritório de projetos TERENCE ARQUITETURA é especializado na prestação de serviços e na elaboração de projetos arquitetônicos com o objetivo de atender as necessidades dos consumidores que desejam construir uma obra. De acordo com a filosofia baseada na qualificação dos espaços, entende que estes devem se apresentar com beleza, funcionalidade e racionalidade. E, finalmente, este desejo deve se adequar ao orçamento financeiro do cliente.