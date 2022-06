Formado em 2001 pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, Billy Scatena já havia colaborado com importantes escritórios como o do arquiteto paisagista Luciano Fiaschi e Ciro Pirondi, um dos fundadores da Escola da Cidade. Neste último, participou de concursos e diferentes projetos, onde desenvolveu sua percepção e vocação para projetos contemporâneos sobre a ótica modernista.

Em 2002 após desenvolver projetos comerciais e residenciais, mudou-se para a Espanha onde cursou História, Arquitetura e Desenho pela Universidade Internacional da Catalúnia - Barcelona e ainda neste ano, fundou seu próprio escritório.

No ano de 2006, pós graduou-se em Administração na Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP.

Em 2008 associou-se a arquiteta e sua irmã, Daniella Scatena, com quem desde então desenvolve projetos de arquitetura, interiores e design mobiliário.

Formada em 2005 pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como seu irmão, fez parte da equipe do arquiteto Ciro Pirondi, onde atuou nas áreas institucional, industrial e residencial e participou do grupo “Escola Itinerante”, projeto realizado na Cidade do México. Trabalhou ainda com o arquiteto e cenógrafo Felippe Crescenti, nas áreas residencial e de incorporação.

Após se unir ao Arquiteto Billy Scatena em 2008, cursou Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado.

Durante três anos, desenvolveu projetos pela filial do escritório em Joinville - SC e em 2012 voltou a integrar a equipe paulistana.