Propriedade legal

O pagamento pode ser efetuado através de cartão de crédito, boleto bancário e depósito/transferência bancária.

Em compras a partir de R$250,00 o frete sai inteiramente grátis, na opção PAC de envio! O sistema zera automaticamente o valor do frete assim que seu carrinho, com o valor de R$250,00 ou mais, for finalizado e a opção PAC for escolhida. Condição aplicada apenas a clientes Pessoa Física. Cartão de Crédito Aceitamos os seguintes cartões de crédito: Visa, Mastercard, Elo, Diners, Discover, American Express, JCB e Aura. Parcelamento no Cartão de Crédito Válido para Visa, Mastercard, Elo, Diners, American Express, JCB e Aura. Parcelamos qualquer valor em até 6x sem juros. A análise do pagamento pode levar de 1 a 3 dias corridos, no caso da análise positiva, o pagamento será autorizado e você será informado(a) por e-mail.

Nossos sistemas de pagamento são desenvolvidos com as mesmas tecnologias e as mesmas demandas de segurança e performance dos websites utilizados para serviços bancários (PCI Compliance). Os dados de acesso à sua conta, as informações pessoais e todas as transações realizadas dentro de ambiente criptografado (https://), utilizando tecnologia SSL (Secure Socked Layer) com criptografia de 128bits certificada pela GeoTrust / RapidSSL.