O Studio, juntamente com parceiros e profissionais de diversas áreas da construção e interiores, realiza diversos serviços arquitetônicos. Todos os projetos são realizados através da tecnologia BIM, que auxilia na compatibilização do projeto executivo detalhado, economizando e garantindo uma perfeita execução.O Studio oferece Projeto Arquitetônico (Residencial Multifamiliar ou Unifamiliar, Comercial ou Industrial), de Interiores, de Reforma, Elétrico, Hidrossanitário, e Execução, com acompanhamento em obra.