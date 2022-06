LMartins Fotografia (Rio de Janeiro, RJ, 2012)

Com presença no mercado de Fotografia de Arquitetura ha cinco anos, a LMartins Fotografia busca atribuir à imagem o olhar do artista que idealizou a obra. Traduzir em uma foto a plasticidade, a imponência ou o movimento que a obra apresenta.

Esse desafio nos motiva e a todos os envolvidos para que possamos, a cada novo projeto, escrever com a luz da forma mais surpreendente possível.

O nosso estúdio fica no Rio de Janeiro e a nossa equipe está disponível para fotografar Arquitetura e cidades e eventos relacionados, como feiras, exposições, palestras e conferências ao redor do Brasil.

Leonardo Martins (Rio de Janeiro, RJ, 1980)

Fotógrafo de Arquitetura e cidades, carioca, graduou-se em Arquitetura pela UFF-RJ (Universidade Federal Fluminense) entre 2005-2010. A paixão pelo urbano e seu desenho vem desde a infância, onde já com sua Kodak Instamatic 155x buscava retratar a harmonia entre edificações e o espaço.

A migração natural da prancheta de projeto para atrás das câmeras veio em meados de 2012, onde estimulado por sua primeira passagem pela Europa, buscou aprimorar seus conhecimentos em técnicas, equipamentos e composição. Voltando com uma "mala" cheia de experimentações, começou a colocar em prática parte de seus estudos.

Em 2013 surgiram as primeiras oportunidades comerciais em fotografia de Arquitetura. E desde então procura trazer para as imagens os conceitos interpretados ao longo desse processo de formação, aliando a técnica fotográfica com composição e olhar arquitetônico.

No ano seguinte firma sua primeira parceria com um grande escritório de Arquitetura do Rio de Janeiro para cobrir sua produção arquitetônica no eixo Rio - São Paulo. Faz suas primeiras viagens à trabalho e fotografa projetos em outros estados.

Em 2015 e 2016 amplia sua atuação, realiza ensaios de elementos e ambientes urbanos e lança seu primeiro projeto autoral com o objetivo de produzir um livro e exposições. Firma mais parcerias com escritórios e Arquitetos no Rio de Janeiro e cobre alguns eventos de Arte e Arquitetura.

Está a frente da LMartins Fotografia capturando e coordenando a produção de fotografias.