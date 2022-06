Fundada em 1989, RAF Arquitetura tem desenvolvido, ao longo dos últimos 25 anos, projetos que somam mais de três milhões de metros quadrados, em diversos segmentos como saúde, indústria, infraestrutura e transporte, corporativo, comercial, educacional, varejo, edifícios residenciais, design de interiores e restauro de edifícios históricos.

A RAF tem experiência em atuar desde o design conceitual até o desenvolvimento do projeto de arquitetura end-to-end, começando com a profunda compreensão e definição clara do programa e plano de negócios do cliente, seguido pela conceituação do plano diretor, o desenvolvimento do projeto, passando pela elaboração de documentos de construção e design de interiores, e especialmente os projetos necessários e os requisitos para obter as aprovações de órgãos públicos, bem como a coordenação de todos os projetos complementares e consultores especializados.

Nossa equipe conta com profissionais distribuídos em nossas sedes no Rio de Janeiro e São Paulo, bem como com parceiros e consultores especializados, a fim de atender às necessidades conceituais, técnicas, comerciais e orçamentárias dos clientes.