Nasci em Nh e me formei em arquitetura e urbanismo pela

universidade do vale dos sinos . Apaixonada e decidida pela profissão que gostaria de seguir, trabalhei na área durante todo o curso em escritórios de grandes arquitetas da cidade. Entre os cursos que participei, o de arquitetura hospitalar foi o que me abriu as primeiras portas para grandes projetos, começam por estudos de um novo hospital até execução de um pronto atendimento. Apaixonada por essa área que envolve saúde e bem estar, me tornei consultora em Feng shui e até hoje utilizo a técnica em meus projetos, juntamente com aprendizados adquiridos em uma série de cursos. Como resultado de minhas escolhas, atualmente meu escritório foca na combinação de ousadia, praticidade e personalidade dos projetos. Acredito que , para criar algo realmente novo, não se pode apenas racionar a produção em termos de materiais , mas também deve-se considerar a usabilidade e vida útil. A busca por inovação é um traço constante em meus trabalhos e também nos instrumentos que utilizo para realizar os projetos. Os softwares de ultima geração dão o apoio necessário para que todo o processo de produção e execução gere o menor número de erros possíveis.