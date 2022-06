MUITA GENTE SEPARA A VIDA PROFISSIONAL DA PESSOAL, MAS PARA CARINA FONTES, ELAS SE MISTURAM.

A FORÇA E A VONTADE QUE FAZEM ELA ACORDAR CEDO E CORRER QUILÔMETROS SÃO AS MESMAS QUE FAZEM ELA CORRER ATRÁS DA CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO, TRAZENDO EM CADA UM DE SEUS PROJETOS ALGO ÚNICO. ALGUNS FALAM QUE ELA É FOCADA, OUTROS QUE É OBCECADA PELO TRABALHO. TALVEZ UM POUCO DOS DOIS SEJA VERDADE, MAS, SEM DÚVIDA, ELA É UMA VERDADEIRA APAIXONADA PELO QUE FAZ. E TODA ESSA MOTIVAÇÃO RESULTA EM PRÊMIOS, MOSTRAS E IMPORTANTES PROJETOS REALIZADOS EM DIFERENTES PAÍSES.

MANY PEOPLE SEPARATE WORKING AND PERSONAL LIFE, HOWEVER FOR CARNIA FONTES THEY BECOME MIXED.

THE STRENGHT AND THE WILL WOKE HER UP AND MADE HER RUN KILOMETERS ARE THE SAME ONES THAT MADE HER PURSUES THE CREATIVITY AND INNOVATION, BROUGHT IN EACH OF HER PROJECTS SOMETHING UNIQUE. SOMEBODY SAYS THAT SHE IS EAGER, ANOTHER ONES SAY THAT SHE IS OBSESSED BY THE WORK.PERHAPS A LITTLE BIT OF EACH ATTRIBUTE IS TRUE, BUT WITHOUT DOUBT SHE IS A PASSIONATE PROFESSIONAL BY WHAT SHE DOES. AND ALL THIS MOTIVATION STEMS IN AWARDS, EXHIBITIONS, AND RELEVANT PROJECTS ACCOMPLISHED IN DIFFERENT COUNTRIES.