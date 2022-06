Nascido em 3 de outubro de 1980, em São Paulo, Brasil. Formado em Arquitetura pela FAU-Mackenzie (São Paulo), em dezembro de 2004.Recebeu o Primeiro Prêmio com o projeto BoxHouse na "PREMIAÇÃO IAB-SP 2008".Recém formado, recebeu o Prêmio Telésforo Cristófani em janeiro de 2005, com o projeto Memorial Heróis da Resistência (MMSP).

Indicado para o Opera Prima com o trabalho final de graduação. Ainda como estudante, foi um autor de um dos cincos trabalhos selecionado no Brasil para o Concurso Internacional XX CLEFA. Sendo premiado no Brasil e exposto no Chile em agosto de 2003.

Colaborou com o escritório Esparq de 2001 a 2003, Hector Vigliecca & Associados 2003 a 2004, Carlos Bratke 2005 e 2006, Aflalo e Gasperini 2006 a 2009.

Em 2006, inaugurou o próprio escritório yurivital arquiteto, trabalhando em conjunto com alguns dos escritórios acima.