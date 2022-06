A Olhar o Brasil nasceu da parceria entre Chicô Gouvêa e Paulo Reis. Munidos de um variado conjunto de imagens da cultura brasileira, os dois criaram a Olhar o Brasil, em Itaipava e no Rio. Realizam também projetos de ambientação e uma grande variedade de móveis e objetos de decoração como mesas, estantes, aparadores, almofadas, luminárias, serviços americanos e muitos outros produtos, todos impregnados de brasilidade e cuidadosamente desenhados.As imagens vêm desde o Brasil Colônia, passando pelo século XIX com seus artistas viajantes (Debret, Rugendas,Landseer e outros), e chegando até os dias de hoje. Elas destacam a história de nosso país e principalmente das nossas cidades, da nossa fauna e flora tão ricas em cores.A loja investe também em atividades culturais. Ela abriga exposições com trabalhos de artistas consagrados, durante as quais oferece uma seleção de produtos criados a partir de suas obras, e promove ainda aulas de culinária com chefs reconhecidos.