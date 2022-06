Fundado em 1999, a Architectare projeta espaços que não se limitam à função prática e estética de abrigar, criando soluções que estimulam de maneira positiva os usuários destes espaços.

Teve, em 2001, a Residência Carvalho/Corção premiada com Menção Honrosa no 1º Concurso de Arquitetura para as Américas MNBA – Arqa21 e teve este trabalho exposto na Bienal Internacional de Arquitetura em Buenos Aires em dezembro do mesmo ano. Desde o inicio, acumula no currículo mais de 100 projetos em diferentes categorias, realizados independentemente ou em parceria com outros arquitetos.