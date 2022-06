A verdadeira missão do ser humano é ser humano. A conexão é o elemento fundamental para que as pessoas busquem o envolvimento, a troca e o aprendizado. É preciso sensibilidade para perceber o outro e ter a certeza de que há muito potencial a ser explorado. Com essa visão e acreditando que cada cliente é especial e tem algo de incrível para mostrar ao mundo, o escritório Gabriela Sgarbossa - Estúdio de Arquitetura nasceu para criar espaços únicos, que não somente atendam as necessidades e os desejos de seus clientes, mas também possam contribuir para o desenvolvimento humano e as conexões de seus usuários.

Gabriela é arquiteta e urbanista formada pela PUC-PR, especialista em Arquitetura Sustentável. Desde 2015 atuando no mercado, realizamos projetos arquitetônicos e de interiores, construções e reformas, visando a total satisfação do cliente, incorporando conceitos de sustentabilidade e conforto de modo que cada projeto represente a personalidade do cliente, sendo assim, exclusivo e inédito.