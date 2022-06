Maria Regina de Mello Vianna, formada em Arquitetura e Urbanismo, no Instituto Metodista Bennett - RJ. Em suas viagens pelo Brasil e pelas principais cidades do mundo, em congressos, feiras e exposições, busca inspiração para seus projetos, pesquisa novos materiais, tecidos e móveis com design atuais.Possui traballhos publicados em sites e revistas especializadas.Preocupa-se com a preservação do meio ambiente, utilizando em seus projetos preferencialmente materiais ecológicos que diminuam os desperdí­cios e emissões de resíduos na natureza.