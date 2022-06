Maxma Studio é a união de conhecimentos técnicos e experiências multi-disciplinares que se complementam a favor de uma arquitetura contemporânea comprometida com a criação de soluções únicas e adequadas às necessidades de cada projeto. Dentro das áreas identificadas como edificação, arquitetura de interiores e design, o escritório tem como compromisso aliar as expectativas de seus clientes à funcionalidade, às formas limpas, à sustentabilidade e ao uso da tecnologia que fundamentam as proposições.