Arquiteto e Urbanista formado pela FAU/USJT em 2005. Desde o período da faculdade se destacava em seus projetos acadêmicos, sempre procurou participar de concursos, sendo premiado em alguns deles juntamente com amigos da mesma turma que trabalharam juntos até mesmo após de formados fazendo projetos diversos, atualmente lidera o escritório após ter se tornado corretor de imóveis administrando a imobiliária da família juntamente com sua irmã, atuando mais em regularizações e projetos residenciais voltados ao mercado imobiliário, tentando mudar um pouco a visão do mercado entre os construtores e incorporadores, criando projetos diferenciados (do ponto de vista da arquitetura) mesmo que o foco seja a comercialização graças ao contato com incorporadores novos no mercado sem vícios e consequentemente mais sujeitos às influências dos arquitetos.

Hoje o escritório possui uma equipe formada por mais 2 arquitetos e estágiários, liderada pelo arquiteto Magno Moreira.