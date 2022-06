Formado pela FAUS – Unisantos, Felipe Torelli trabalhou no escritório Rosenbaum Arquitetura e Design atuando no desenvolvimento de projetos residenciais, comerciais e cenografia. Lugar onde considera sua maior escola.

Em 2006 criou o escritório Felipe Torelli Arquitetura e Design que hoje conta com uma equipe de excelência. Criativo, Felipe Torelli se preocupa com a ética de trabalho e compromisso com a qualidade. Sempre mantém a estética rigorosa da arquitetura com toques lúdicos em seus projetos. As formas diferenciadas e as superfícies sutis fornecem um cenário convidativo para receber o vívido mobiliário em seu interior, enquanto os espaços são cuidadosamente arranjados para se beneficiarem de elementos naturais como a luz, ventilação e outros contribuintes do conforto térmico. Tudo isso adicionado, compõe um portfólio com trabalhos reconhecidos.