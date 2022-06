A beleza da arquitetura é contemplada no momento em que projetos realizam sonhos. O escritório Bruna Torres arquitetura + interiores tem como missão aliar o estilo dos clientes com os seus orçamentos para criar os projetos. Assim, destaca-se pelo design de espaços modernos e funcionais.

Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, arquiteta Bruna Torres (CAU A116462-7) é a responsável pelo desenvolvimento e execução dos projetos do escritório.