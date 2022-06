HIZZEY é um escritório de arquitetura e design de interiores, localizado em São Paulo. Fundado pela arquiteta Bruna Ribeiro em 2016, o escritório foi formado sobre a base de que o bom design deve estar sempre presente e não apenas limitado a poucos.

Uma das abordagens inventivas do escritório em todas as escalas é o uso da reciclagem e utilização de materiais modestos em novas formas para criar projetos personalizados de alta qualidade. Com preferência por matérias-primas como o concreto, madeira, cobre e borracha, o escritório tem uma abordagem lúdica e tátil para adaptar, re-imaginar e respirar nova vida em estruturas existentes.

A Hizzey tem uma vasta gama de experiência, projetando para todas as escalas oferecendo soluções integradas em projetos para áreas residenciais, comerciais e corporativa. A equipe desenvolve relacionamento com os clientes, fornecendo todo apoio ao longo do desenvolvimento do projeto e mostrando a melhor forma de interpretar a sua identidade de marca na concepção dos seus espaços.