O Atelier Becker é um escritório de arquitetura e incorporação. No âmbito da arquitetura fazemos projetos residenciais e comerciais de médio e alto padrão para clientes na região de Curitiba.

Arquiteta, possui graduação em arquitetura e urbanismo pela UFPR e mestrado pelo CSF em Nova York em Architectural Design - Parsons The New School. Intercâmbio na Bélgica na Université de Liége, com foco em projeto e filosofia aplicada à arquitetura. Atualmente é sócia fundadora do Atelier Becker.