Marcelo Bellotto há 17 anos atua como paisagista de forma integrada com a arquitetura, decoração e design. Engenheiro agrônomo pós-graduado em Fitoterapia, tem como marca a criação de projetos originais e exclusivos, aliando estilo à qualidade de vida. Músico, incorpora em seu trabalho elementos de composição comuns às artes, como ritmo, melodia e harmonia. Ao longo desses anos estabeleceu parcerias com escritórios de arquitetura dos mais representativos. São milhões de m² de áreas verdes planejadas de forma interativa e sustentável valorizando os espaços residenciais e comerciais, na cidade campo e praia. É requisitado com freqüência para ministrar palestras em Universidades e participar de sites, mostras, livros e revistas mais significativos na área. Bellotto também assina uma linha de vasos exclusiva, a Vasos da Terra®, criada para agregar beleza, valor e personalidade aos ambientes. Com design atemporal e tons terrosos inspirados em suas viagens à Marrocos, Istambul, Santorini, Atacama e nordeste brasileiro, são especificados por conceituados profissionais na área de arquitetura, paisagismo e decoração, presentes em locais nobres como Shopping Cidade Jardim, hotéis, lojas e mostras como Casa Cor.