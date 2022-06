A Mantraco do Brasil é uma empresa fundada no país em 15 de Outubro de 2004. Detentora da marca registrada mAntra no Brasil, importamos e distribuímos em todo o território nacional luminárias decorativas e técnicas para as principais Boutiques e Lojas de iluminação.

A marca mAntra é conhecida a nível mundial por estar presente nas principais feiras internacionais. As peças exclusivas desenhadas pelos Lighting Designers Santiago Sevillano, Jose Ignacio Ballester e Hugo Tejada são apresentadas todos os anos nas feiras de Hong Kong, Milão, Frankfurt, Rússia, Paris e Valência.

No Brasil a mAntra está presente nas feiras Expolux e Equipotel.