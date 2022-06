O escritório Quatri Arquitetura Construção e Consultoria tem como missão desenvolver um trabalho baseado na necessidade de cada cliente focando, sobretudo a individualidade de cada projeto, onde a simplicidade e transparência marcam nossas atividades.

Criado em 2003, nasceu com uma experiência acumulada de oito anos de mercado dos sócios, o arquiteto urbanista Carlos Agrícola e da designer de interiores e administradora Patrícia Capobianco. Com inúmeros projetos realizados, lojas, residências, escritórios, indústrias, visual e Merchandising, design de mobiliário, entre outros, temos como filosofia desenvolver e executar projetos e consultorias fundamentados no conhecimento técnico, estético e cultural, associados a nosso conhecimento e experiência, buscando as melhores soluções e resultados na relação custo/benefício para cada cliente. O portfólio do escritório abrange as áreas de arquitetura e urbanismo, arquitetura de Interiores, design de mobiliário, planejamento e gerenciamento de obras e conservação de patrimônio, atuando desde a concepção do projeto até a entrega da obra e sua conservação. Resultado: serviços em arquitetura, design de interiores, consultoria de obras diversificados e marcados pelas soluções encontradas.