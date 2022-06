Somos um novo escritório de arquitetura, constituído por arquitetos com larga experiência profissional, somando conhecimentos para o desenvolvimento de projetos de preservação do patrimônio cultural, arquitetura, arquitetura de interiores e arquitetura comercial, com foco na qualidade e inovação projetual.

O arquiteto Luiz Fernando Rhoden é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em conservação e restauração do patrimônio cultural, pela Universidade Federal da Bahia, doutor em arquitetura e urbanismo, com larga experiência docente.

O arquiteto Tales Beier Ferreira é formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, com curso de gestão e prática de obras de restauro do patrimônio cultural, pelo Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada de Pernambuco e Especialização em luminotécnica pela UniRitter. Atua no mercado de arquitetura ha vários anos, com inúmeros projetos já realizados.