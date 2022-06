Sou designer de interiores, trabalho com a sensibilidade! É no primeiro contato que avalio os sonhos, expectativas e quanto o cliente disponibiliza para esse projeto. Mas minha filosofia, é que dentre o orçamento de cada cliente, ele tenha exatamente e exclusivamente o melhor! Esse trabalho começa pelo primeiro contato, elaboração, monitoramento da execução e visita em lojas para especificação de produtos. Forneço o projeto em 3D, com todas especificações de armários planejados e móveis soltos com medidas, para facilitar o trabalho do marceneiro. Ajudo cotar orçamentos de tudo que for gasto no projeto e indico os profissionais para execução se necessário.