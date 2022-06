Desde 1997, a Accord Iluminação vem satisfazendo as necessidades de seus clientes com produtos de qualidade e design contemporâneo.

Originariamente a ACCORD fabricava móveis finos sob medida através da aplicação das mais modernas técnicas de marcenaria. Em 2005, traduziu todo o know-how adquirido até então ao harmonizar a madeira com a luz, surgindo assim a ACCORD Iluminação, fato que a transformou em referência nacional na fabricação de luminárias decorativas com acabamento em madeira, com estilo e designs contemporâneos.

Ao iluminar, transformar, criar ambientes harmoniosos e aconchegantes faz com que as luminárias da ACCORD ILUMINAÇÃO sejam desejadas pelos profissionais especificadores da área de iluminação e decoração.

A utilização das luminárias da ACCORD Iluminação, em mostras de decoração é uma constante, estando as mesmas, presentes em mostras regionais e nacionais como: Mostra Casa Cor de diversos Estados da Federação, Mostra Abraccio, Mostra Espaço Época, Mostra Artefacto, Mostra Morar Mais Por Menos, Mostra Decora Lider, entre outras, além de estar presente em cenários de novelas das principais redes de televisão brasileira.

Os trabalhos de marcenaria são TRADIÇÃO DE FAMÍLIA e disso resultam luminárias elaboradas com amor, carinho e muita dedicação, para que, além de um produto com design e qualidade o consumidor final possa sentir os bons fluídos inseridos em cada produto elaborado pela equipe ACCORD ILUMINAÇÃO. Missão Satisfazer as necessidades das pessoas com produtos de qualidade e design contemporâneo, gerando valor aos acionistas, colaboradores e clientes, respeitando o meio em que está inserida.