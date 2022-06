Formada pela Puccamp – Pontifícia Universidade Católica de Campinas – em Arquitetura e Urbanismo, desde 2006. Experiência em escritórios de arquitetura e paisagismo, atuando no desenvolvimento de projetos desde a fase inicial até projeto executivo, nas áreas residencial e comercial. Entre outras experiências, contato direto com fornecedores de mobiliário e acabamentos; consultoria de projetos residenciais, através da análise e criação de novas soluções com aplicação de novos materiais; elaboração de projetos para interiores que incluem, além de nova disposição espacial, propostas para cores, texturas, iluminação, circulação; projetos de móveis para áreas internas, buscando reaproveitar o espaço e valorizando a funcionalidade e estética.