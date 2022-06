A Rehabitat é uma empresa especializada na reforma de casas, apartamentos, escritório ou lojas. Cuidamos de tudo para você. Gerenciamos todas as etapas de sua obra: desde os projetos e licenças até a entrega final. Planejamos e executamos sua obra de forma inteligente para que você não tenha dor de cabeça e fique tudo ao seu gosto.

Somos uma empresa jovem que nasceu com grande bagagem técnica. Com experiência adquirida em grandes empresas de construção e sólida formação técnica, a equipe da Rehabitat está preparada para grandes desafios.

Nossa missão é construir e reformar com inteligência para satisfazer nossos clientes, oferecendo serviços de alta qualidade, com custo justo e entregue no prazo. Buscamos ser reconhecida como uma empresa sólida, inovadora, diferenciada, rentável e parceira do cliente.