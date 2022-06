Propriedade legal

Claudio Bravim

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Londrina (1986). Pós-Graduação em Arquitetura e Pós Modernidade pela Universidade Estadual de Londrina (2005). Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil -IAB - núcleo regional de Londrina - 2006 / 2010 - 2010 / 2016; Segundo Vice-Presidente do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina - Ceal - biênio 2011/2012; Conselheiro do Conselho Municipal da Cidade de Londrina - CMC - 2012/2013 - 2014/2015; Professor de Arquitetura e Urbanismo - pós-graduação - Universidade Norte do Paraná - Unopar - 2007; Professor de Tecnologia do Desing de Interiores - Universidade Norte do Paraná - Unopar - 2013; Assessor Especial da Proplan - Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Estadual de Londrina - UEL - 2012/2013; Professor de Arquitetura e Urbanismo Unifil – 2013/2018; Professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Pitágoras-Londrina 2017; Conselheiro Estadual do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo 2018/2020. Arquiteto Diretor da Bravim Arquitetura Ltda, desde 1986, atuando nas áreas de projetos arquitetônicos, restauros, projetos acústicos e execução de obras.