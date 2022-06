A Marcos Gouvêa Arquitetura é uma empresa de Arquitetura, Urbanismo e Design de Interiores que atua em âmbito nacional, em projetos de todo porte, sempre mantendo um profundo compromisso com os princípios da Qualidade e da Personalização em cada projeto.

A experiência acumulada, desde 2011, permitiu o estabelecimento de uma sistemática de trabalho capaz de criar e implementar projetos afinados com o mercado, duradouros e com ênfase na relação custo/benefício para o cliente. A Marcos Gouvêa Arquitetura é atuante na adoção do Building Information Model (BIM) no Brasil, desenvolvendo seus projetos em 3D, gerenciando a compatibilização e empreendendo a análise de interferências em projetos multidisciplinares em BIM. Desde 2015, quando a plataforma BIM foi adotada pela empresa, iniciamos um processo de avanço tecnológico gradual, a Marcos Gouvêa Arquitetura tem ajudado a estabelecer as melhores práticas e introduzir novos padrões para a sua localização no Brasil. Seu titular é associado ao IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil e ao DoCoMoMo – documentation and conservation of buildings, sites and neighborhoods of the modern movement, instituição ligada á UNESCO, com registro no CAU-GO, Conselho Federal de de Arquitetos e Urbanistas.

O foco do trabalho de nosso escritório está na criatividade, na inovação e no conceito empregado em todos os projetos a que se propõe. Nossas criações possuem identidade única e contemporânea, extraindo todo o potencial de cada obra. Para entrar em contato com a Marcos Gouvêa Arquitetura, envie um email para arqmarcosgouvea@gmail.com