O serviço de design de interiores online ganhou um importante player do mercado - o Sala de Projeto, lançado recentemente com a assinatura da equipe de arquitetos e designers do renomado escritório Ticiana Badra Arquitetura e Interiores, de São Paulo. A nova plataforma é uma opção viável e ágil para quem busca ajuda profissional para reformar ou decorar um determinado ambiente da casa ou da residência como um todo e, também, para projetos comerciais como escritórios e consultórios.

O processo de compra é 100% online, com uma interface amigável e descomplicada. “Nossos serviços são exclusivos, criados por profissionais qualificados em engenharia e arquitetura. Além disso, temos preços acessíveis, rapidez no processo e a possibilidade de decorar a casa por etapas, sem pesar demais no orçamento familiar”, destaca Ticiana Badra, uma das idealizadoras da plataforma.

Na palma da mão

Com um atendimento personalizado, o Sala de Projeto inova na tecnologia ao alcance dos clientes. Os projetos são enviados pelo celular, onde é possível navegar pelos ambientes e visualizar as imagens em 360º. “Esse é um serviço exclusivo que faz sucesso, pois as pessoas podem olhar todos os detalhes do projeto e participar mais ativamente de todo o trabalho da nossa equipe”, enfatiza Ticiana.