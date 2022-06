Graduado em 2015 pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Tel: 062 - 9 9968-7868 (arq.juliofaria@gmail.com)

Com projetos e obras residências, corporativos, comerciais e legalização imobiliária, levando em conta as particularidades de cada um dos segmentos, atendendo cada cliente de maneira exclusiva e de acordo com suas necessidades e gostos, considerando a máxima satisfação, oferecendo soluções criativas e inovadoras.

Soluções arquitetônicas criativas e de projetos que atentam aos mínimos detalhes, materializando o SEU SONHO, atendendo EXPECTATIVAS, CONCRETIZANDO necessidades e REALIZANDO DESEJOS.