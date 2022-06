O escritório AC Arquitetura criado pelas sócias Andreia Julinda Guedes Becker e Camila Soares de Oliveira no início de 2014, desenvolve projetos de arquitetura, urbanismo e design de interiores na Paraíba. Graduadas no curso de Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário e João Pessoa – UNIPE e pós-graduandas do curso de Especialização em Iluminação e Arquitetura de Interiores pelo IPOG.